Данія відкриє кордони для закоханих, яких розлучив карантин

Уряд Данії відкриває кордони для громадян Північної Європи або Німеччини, чиї партнери проживають на території країни.

Про це повідомляє ВВС.

«Данія відкрила свої кордони для пар, які були розлучені зі своїми коханими через коронавірус», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що всі постійні жителі Фінляндії, Ісландії, Німеччини, Норвегії і Швеції мають право на участь у програмі, за умови, що їхній партнер є мешканцем Данії.

При цьому парам доведеться довести свої стосунки владі, надавши спільні фотографії, текстові повідомлення та електронні листи.

Крім того, в поліції заявили, що програма стосується лише людей, які мають серйозні стосунки, що тривали не менше півроку і підкріплені фактичними зустрічами, а не тільки спілкуванням по інтернету або телефону.

За словами міністра юстиції Нік Хеккеруп, правила будуть пом'якшені найближчими днями