Данія відкриє кордони для закоханих, яких розлучив карантин
Про це повідомляє ВВС.
«Данія відкрила свої кордони для пар, які були розлучені зі своїми коханими через коронавірус», - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що всі постійні жителі Фінляндії, Ісландії, Німеччини, Норвегії і Швеції мають право на участь у програмі, за умови, що їхній партнер є мешканцем Данії.
При цьому парам доведеться довести свої стосунки владі, надавши спільні фотографії, текстові повідомлення та електронні листи.
Крім того, в поліції заявили, що програма стосується лише людей, які мають серйозні стосунки, що тривали не менше півроку і підкріплені фактичними зустрічами, а не тільки спілкуванням по інтернету або телефону.
За словами міністра юстиції Нік Хеккеруп, правила будуть пом'якшені найближчими днями