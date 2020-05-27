Єгипетські лікарі звинуватили МОЗ у смерті своїх колег від COVID-19

У Єгипті профспілка медиків звинуватила міністерство охорони здоров'я в недбалості під час боротьби з COVID-19 і смерті лікарів, які заразилися коронавірусом.

Про це повідомляє ВВС.

«Лікарі звинуватили міністерство охорони здоров'я Єгипту в недбалості під час боротьби з COVID-19, заявивши, що воно несе «повну відповідальність» за смерть медиків», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у профспілці лікарів заявили, що смерті її члени стали результатом того, що міністерство охорони здоров'я не впоралося з виконанням своїх обов'язків. Медики звинуватили МОЗ у відсутності засобів індивідуального захисту і ліжок для персоналу та попередили, що система може «зруйнуватися».

«Міністерство охорони здоров'я зобов'язане перед усіма медиками, які жертвують своїм життям на передовій, захищати безпеку своєї батьківщини», - заявили в профспілці.

Своєю чергою міністр охорони здоров'я Єгипту наполягає, що медикам було забезпечено достатній захист, і вони отримали «найкращу можливу допомогу».

Як повідомлялося, в Єгипті коронавірусом інфіковані 350 медиків, 19 з них померли.