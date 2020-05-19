COVID-19 встановив антирекорд у Єгипті

За минулу добу кількість нових випадків інфікування COVID-19 у Єгипті зросла на 535, що є найвищим добовим приростом з початку епідемії.

Про це пише Xinhua із посиланням на дані міністерства охорони здоров’я Єгипту.

“У понеділок в Єгипті було зафіксовано 535 випадків інфікування COVID-19, що є рекордом. Загальна кількість хворих у північноафриканській країні досягла 12 764 осіб”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Влада Єгипту вирішила тимчасово посилити карантин

Зазначається, що протягом доби від недуги загинуло 15 людей, а загальна кількість смертей за час пандемії досягла 645. Водночас 3 440 осіб повністю видужало від вірусу, що вразив країну в середині лютого.

Xinhua додає, що з початку священного мусульманського місяця Рамадану Єгипет переживає спалах захворювання. “Упродовж Рамадану, що завершиться 23 травня, найбільш населена арабська країна підтримує загальнонаціональну комендантську годину з 9 вечора до 6 ранку” - зауважує агентство.

Читайте також: Єгипет ще на три місяці продовжив надзвичайний стан

Влада країни має намір подовжити комендантську годину після 23 травня для сприяння соціальному дистанціонуванню й сповільненню поширення COVID-19.

Водночас, деяким підприємствам, закритим у середині березня через карантин, було дозволено відновити роботу за умов дотримання засторог.