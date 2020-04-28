Єгипет ще на три місяці продовжив надзвичайний стан

У Єгипті продовжили надзвичайний стан ще на три місяці.

Про це повідомляє Eg24.

«Президент Абдель Фаттах Ас-Сісі видав Резолюцію № 168 від 2020 року, в якій оголосив надзвичайний стан по всій країні терміном на 3 місяці, починаючи з вівторка, 28 квітня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Рішення було прийняте після консультацій з Кабінетом міністрів і з огляду на безпеку та стан здоров'я громадян.

Згідно з документом, збройні сили та поліція вживатимуть необхідних заходів для протистояння небезпекам та фінансуванню тероризму, а також підтримці безпеки в усій країні, захисту державної та приватної власності та порятунку життя громадян.

Крім того, наголошується, що порушники наказу президента будуть засуджені до позбавлення волі.

Як повідомляв Укрінформ, надзвичайний стан у Єгипті був запроваджений з 27 січня строком на 3 місяці.

Станом на ранок 28 квітня загальна кількість випадків зараження коронавірусом у світі становить 3 064 895, з них 211 609 летальних і 922 581 особа одужала.

За даними сайту Worldometer, у Єгипті зафіксовано 4 782 випадки COVID-19, з них 337 летальних, 1 236 осіб одужало.