Грузія виходить з карантину – запрацювали таксі та продуктові ринки

У Грузії з 27 квітня розпочався перший етап ослаблення обмежень, введених в країні для боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє Грузия-Online.

"Відсьогодні, 27 квітня, розпочався перший етап ослаблення обмежень, в рамках якого допускається пересування легковими автотранспортними засобами, зокрема таксі; повністю дозволені є онлайн-торгівля (оптова та роздрібна), послуги з доставки будь-яких продуктів та діяльність відкритих аграрних ринків", - йдеться у повідомленні.

Як пояснив преспредставник прем'єр-міністра Іраклій Чіковані, зазначені обмеження знімаються у масштабі всієї країни, крім тих муніципалітетів і адміністративних одиниць, де встановлено жорсткі карантинні обмеження.

Як відомо, з 21:00 15 квітня заборонено в'їзд у Тбілісі, Руставі, Батумі і Кутаїсі, а також виїзд з цих міст на термін дії надзвичайного стану. Однак, 27 і 28 квітня, як виняток, допускається в'їзд в ці міста і виїзд з них лише з метою повернення за фактичною адресою проживання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 квітня кількість підтверджених випадків заражень COVID-19 у світі досягла 3 004 120: 207 119 людей померли від цієї хвороби і 882 772 одужали.

За даними сайту Worldmeters, у Грузії зафіксовано 496 випадків COVID-19, з них - 6 летальних. 149 осіб вилікувалися.