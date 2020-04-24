Парламент Грузії ухвалив закон, що дозволяє ув’язнення порушників карантину

Парламент Грузії схвалив поправки до кримінального кодексу, згідно з якими за повторне порушення правил надзвичайного стану та карантину громадян будуть карати ув'язненням терміном до шести років.

Про це повідомляють Новости Грузия.

"Випадки повторного порушення правил надзвичайного стану або карантину у Грузії будуть каратися ув'язненням терміном на шість років",- йдеться у повідомленні.

Поправки у третьому читанні підтримали 78 парламентарів.

Відповідно до змін, перше порушення режиму надзвичайного стану або карантину, визначеного указом президента або іншими відповідними нормативними актами, буде каратися штрафом у розмірі 3 тисяч ларі (близько 1000 доларів) для фізичної особи та 15 тисяч ларі (близько 4,700 доларів) для юридичної особи.

Водночас відповідно до змін у Кримінальному кодексі, якщо особа, раніше засуджена до штрафу за порушення карантину або вимог надзвичайного стану, вчинить таке правопорушення повторно, її може бути засуджено до позбавлення волі терміном до шести років.

Як повідомлялося, згідно з даними сайту Worldometer, у світі зареєстровано 2 709 949 випадок зараження коронавірусом, із них 190 098 - летальних, 742 255 осіб одужали.