Довільні тестування в Штатах показали в рази більше хворих на COVID-19

Довільні тестування жителів штату Нью-Йорк, які вважають себе здоровими, показали набагато вищий відсоток людей, заражених коронавірусом, ніж досі було зафіксовано медичною системою Сполучених Штатів.

Про це заявив у четвер на спеціальній прес-конференції губернатор найбільш постраждалого від COVID-19 штату Нью-Йорк Ендрю Куомо, передає власний кореспондент Укрінформу.

"У масштабах штату кількість людей, у яких виявлені антитіла до коронавірусу, становить 13,9%. У Нью-Йорк-сіті цей показник становить 21,2%", - підкреслив Куомо.

Це означає, що перевірені люди "були інфіковані від трьох тижнів тому й раніше, і їх організми виробили антитіла, щоби побороти інфекцію".

За офіційною статистикою, в штаті Нью-Йорк станом на 2019 рік проживало близько 19,45 млн людей. Зараз у штаті зафіксовано 263,4 тисячі інфікованих. Тобто, за даними системи охорони здоров'я, досі вважалося, що рівень захворюваності в штаті становить близько 1,35%.

Іншими словами, якщо спиратися на дані нового дослідження, яке показало 13,9% хворих серед усього населення штату, приблизна кількість інфікованих COVID-19 у Нью-Йорку становитиме 2,7 мільйона осіб.

Тестування проведене серед трьох тисяч людей, які обиралися випадковим чином у продуктових магазинах та інших громадських місцях у 19 округах штату Нью-Йорк.

"Це були люди, які вийшли за покупками – не на робочих місцях, не ізольовані й не ті, що перебувають в карантині, які, очевидно, повинні мати найменший рівень захворювання", - підкреслив губернатор.

Він також уточнив, що тести робилися з особами, які вже досягли 18-річного віку, а також старшими людьми. Мета дослідження полягала в розумінні реальних масштабів поширення коронавірусу в штаті Нью-Йорк, а також скільки людей зараз можуть мати імунітет.