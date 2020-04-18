Губернатор Нью-Йорку підтвердив спад смертності від COVID-19

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що в п'ятницю спостерігалася найменша кількість летальних випадків серед пацієнтів, інфікованих COVID-19 за останній час.

Про це він заявив під час прес-конференції в суботу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Найгіршими новинами продовжують бути трагічні повідомлення про те, що померли 540 людей. Це менше, ніж раніше, але йдеться про загибель 540 людей – 504 у лікарнях й 36-ти в будинках для людей похилого віку", - зауважив губернатор штату.

Він також повідомив, що, за інформацією лікарень, наразі стало надходити менше пацієнтів до відділень інтенсивної терапії, які потребують реанімаційних заходів.

Губернатор Нью-Йорку також повідомив, що штат продовжує отримувати допомогу від федерального уряду, зокрема, індивідуальні засоби захисту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на суботу США залишаються лідером у світі за кількістю інфікованих COVID-19. За даними Медичного університету ім. Джона Гопкінса https://coronavirus.jhu.edu/map.html, наразі в США виявлено понад 718,1 тис. заражених осіб, серед яких 37 730 померли, 63 072 повністю одужали. Найбільш критична ситуація спостерігається в штаті Нью-Йорк.

Фото: АА.