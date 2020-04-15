Пекін міг попередити про коронавірус на шість днів раніше - ЗМІ

Китайська влада оголосила про загрозу коронавірусу (COVID-19) в країні лише на сьомий день після внутрішнього обговорення хвороби.

Про це повідомляє AP із посиланням на внутрішні документи й дані експертів.

"Відтермінування (із попередженням про COVID-19 – ред.) з 14 січня до 20 січня не було ні помилкою китайських чиновників на всіх рівнях, ні найдовшою затримкою, адже уряди по всьому світу чекали би декілька тижнів чи навіть місяців перед тим, як заявити про вірус", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лише на сьомий день, 20 січня, лідер Китаю Сі Цзіньпін офіційно попередив громадськість про новий вірус у КНР.

Проте така затримка у країні, що першою зіштовхнулася з коронавірусом, стала критичною, адже тоді спалах ще тільки розпочинався.

Прагнення китайських чиновників маневрувати між попередженням громадськості й уникненням паніки призвела до світової пандемії нового коронавірусу, констатує видання.

На думку епідеміолога з університету Каліфорнії Зуо-Фенга Жанга, якби Пекін на шість днів раніше оголосив про загрозу хвороби, тоді у КНР було би значно менше хворих пацієнтів і місць у медзакладах вистачило би для всіх.

Водночас інші експерти припускають, що китайська влада, ймовірно, не хотіла створювати паніку, й тому обережно намагалася вирішити питання більш приватним шляхом впродовж цих 6 днів.

Як повідомлялося, у світі станом на 15 квітня коронавірусом інфіковані понад 2 млн осіб, загинули 126 754 особи та 484 597 осіб одужали.

Фото: Xinhua