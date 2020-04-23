У нью-йоркському зоопарку коронавірус виявили ще у чотирьох тигрів та трьох левів

У зоопарку Бронкса у Нью-Йорку коронавірусну хворобу COVID-19 виявили ще у семи великих хижих кішок.

Про це повідомляє CNN.

«За даними некомерційної організації, що керує зоопарком – Товариства охорони здоров’я, ще семеро хижих кішок у нью-йоркському зоопарку Бронкс пройшли позитивний тест на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Вірус виявили у чотирьох тигрів та трьох африканських левів. Це сталося після того, як на початку квітня у чотирирічної малайської тигриці на ім'я Надя, яка також перебуває в зоопарку Бронкса, діагностували коронавірус COVID-19.

У зоопарку кажуть, що всі вісім тварин почувають себе нормально і добре харчуються.

Вони були заражені співробітниками, хоча незрозуміло, як це сталося.

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Зазначається, що на цей час вживаються профілактичні заходи для всього персоналу, який доглядає за тваринами у чотирьох зоопарках, якими керує Товариство охорони природи у Нью-Йорку. Серед них - зоопарк Бронкс, зоопарк Центрального парку на Манхеттені, зоопарк Проспект-парка в Брукліні та зоопарк Квінс.

Як повідомляв Укрінформ, позитивні тести на COVID-19 у середу підтверджені в Нью-Йорку у двох котів, що стало першим проявом захворювання домашніх тварин на коронавірус.