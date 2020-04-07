У МОЗ прокоментували коронавірус у тигра з американського зоопарку

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко наголосив, що питання можливої передачі коронавірусу від людини до тварини і навпаки ще вивчається, і закликав користуватися виключно науковими даними.

Про це він сказав під час онлайн-брифінгу у вівторок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вірус новий, вірус продовжує досліджуватися і з самого початку розглядалося питання про те, що вірус може передаватися від тварини до людини. Нещодавно в засобах масової інформації пролетіла звістка про те, що США в зоопарку інфікувався, здається, тигр. Ці питання вивчаються, і я рекомендую користуватися виключно науковими даними. Як тільки Всесвітня організація охорони здоров’я або центр по контролю за захворюваністю Сполучених Штатів Америки опублікує цю інформацію і будуть підтверджені випадки передачі від людини до тварини, або від тварини до людини, ми відразу про це повідомимо», - зазначив Ляшко, відповідаючи на запитання, чи є дані, які підтверджують, що від людини вірус передається тваринам і навпаки.

Він додав, що сьогодні ведеться робота над визнаним і найнебезпечнішим в епідемічному відношенні шляхом передачі - крапельним шляхом передачі від людини до людини, а також - контактним шляхом передачі вірусу, коли людина, контактуючи із забрудненими поверхнями доторкається до слизових оболонок рота, очей, носа і може перенести збудник коронавірусної хвороби, який інфікує людину.

«Тому чисті руки, соціальна дистанція – це запорука нашого успіху та виконання всіх вимог карантину, які прописані в постанові Кабінету міністрів України», - наголосив Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, у чотирирічної малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса у Нью-Йорку, діагностували коронавірус COVID-19.