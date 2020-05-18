Влада Єгипту вирішила тимчасово посилити карантин

Єгипет посилить обмежувальні заходи, запроваджені для сповільнення поширення COVID-19, на період мусульманського свята Аль ад-Фітр.

Про це заявив прем’єр-міністр Єгипту Мустафа Мадбоулу повідомляє Xinhua.

За його словами, суворіші обмежувальні заходи будуть запроваджені 24 травня на шестиденний термін.

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Упродовж цього часу початок комендантської години буде перенесено з 21:00 на 17:00. Влада також закриє усі торгові центри, магазини, ресторани, парки та пляжі. Окрім цього, в період свята не ходитиме жоден громадський транспорт.

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Нагадаємо: Єгипет лише нещодавно почав послаблювати карантин, поступово відновлюючи економічну діяльність, однак вирішив тимчасово призупинити втілення цього плану. Наразі на території країни виявлено майже 12 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 612 життів.