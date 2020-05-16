Уряд Іспанії хоче продовжити надзвичайний стан ще на місяць

Голова уряду Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд проситиме парламент схвалити нове та останнє продовження надзвичайного стану в країні терміном ще на один місяць.

Про це пише El Pais.

"Він (Педро Санчес - ред.) оголосив, що буде просити про останнє продовження надзвичайного стану, цього разу терміном на місяць, а також сказав, що процес послаблення карантинних обмежень може бути завершений для половини країни до початку літа", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр також наполягає на тому, що надзвичайний стан, який було запроваджено 14 березня, з метою уповільнити поширення коронавірусу, спрацював.

"Шлях, яким ми йдемо, є єдиним можливим", - сказав Санчес.

Окрім того, голова уряду Іспанії зазначив, що епідемія впливає на різні території дуже по-різному, лише 5% іспанців були заражені протягом епідемії, рівень смертності від недуги становить 1%.

Як повідомлялося, станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.