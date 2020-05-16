Уряд Іспанії хоче продовжити надзвичайний стан ще на місяць

Уряд Іспанії хоче продовжити надзвичайний стан ще на місяць

Укрінформ
Голова уряду Іспанії Педро Санчес оголосив, що уряд проситиме парламент схвалити нове та останнє продовження надзвичайного стану в країні терміном ще на один місяць.

Про це пише El Pais.

"Він (Педро Санчес - ред.) оголосив, що буде просити про останнє продовження надзвичайного стану, цього разу терміном на місяць, а також сказав, що процес послаблення карантинних обмежень може бути завершений для половини країни до початку літа", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр також наполягає на тому, що надзвичайний стан, який було запроваджено 14 березня, з метою уповільнити поширення коронавірусу, спрацював.

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"Шлях, яким ми йдемо, є єдиним можливим", - сказав Санчес.

Окрім того, голова уряду Іспанії зазначив, що епідемія впливає на різні території дуже по-різному, лише 5% іспанців були заражені протягом епідемії, рівень смертності від недуги становить 1%.

Як повідомлялося, станом на середину дня 16 травня у світі зафіксовано 4 646 413 випадків коронавірусної хвороби, 1 770 751 людина одужала від недуги, 308 984 померли.

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