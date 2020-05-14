В Іспанії 5% населення були інфіковані коронавірусом

В Іспанії 5% населення або трохи більше 2 мільйонів осіб були заражені новим коронавірусом.

Про це повідомляє CNA з посиланням на дані іспанського уряду.

"Дослідження виявило, що 5 відсотків іспанців були носіями вірусу, це трохи більше двох мільйонів людей", - заявив міністр охорони здоров'я Іспанії Сальвадор Ілла.

Дослідження, розпочате 27 квітня, ґрунтувалося на серологічних тестах для виявлення впливу коронавірусу. В його рамках проби були взяті у 60 тис. людей.

Деякі дослідження показали, що частина людей, заражених вірусом, не буде проявляти жодних симптомів, але все ж може передати захворювання.

Також з’ясувалося, що вірус більше розповсюджується в центрі країни.

У Мадриді рівень поширеності вірусу становив 11,3 відсотка, в Барселоні - 7,1 відсотка, у Севільї - лише 2,3 відсотка.

Іспанський уряд поки що опублікував лише перші результати, остаточні з’являться пізніше.

За даними сайту Worldometer, станом на 13:04 14 травня Іспанія посідає друге місце у світі після США за кількістю випадків COVID-19, яка складає 271 095 хворих. З них – 27 104 людини померли, 183 227 – одужали.

У світі коронавірусну хворобу COVID-19 діагностували у 4 444 855 осіб, з них 298 416 померло, 1 668 901 особа одужала.

Фото: АА