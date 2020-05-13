В Іспанії вже зареєстрували понад 27 тисяч смертей від COVID-19

Загальна кількість померлих в Іспанії від захворювання на коронавірус (COVID-19) становить 27 104 людей.

Про це повідомляє El Pais із посиланням на дані МОЗ країни.

"Загальна кількість загиблих в Іспанії (від коронавірусу – ред.) становить 27 104 осіб", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, за минулу добу в країні померли ще 184 людей. Це вже п’ятий день поспіль, що в Іспанії смертельні випадки не перевищують позначки в 200.

Загалом в Іспанії вже зареєстровано 228 691 випадок із захворюванням на COVID-19. Серед них 140 832 людей вже одужали й були виписані з лікарні.

Як повідомлялося, станом на ранок 13 травня на COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них 292 893 особи померли, 1 602 443 – одужали.

Фото: АА