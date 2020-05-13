В Іспанії 113-річна жінка одужала від COVID-19

В Іспанії 113-річна жінка одужала від COVID-19

Відео
Укрінформ
113-річна громадянка Іспанії Марія Браньяс вилікувалася після захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє BBC.

«113-річна жінка, яка вважаються найстарішою жінкою в Іспанії, вилікувалася від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лікарі діагностували коронавірус у Марії Браньяс після того, як в країні був запроваджений карантин у відповідь на спалах захворювання в країні у березні. Проте через декілька тижнів самоізоляції іспанка одужала, перехворівши на COVID-19 у легкій формі.

Жінка має трьох дітей, 11 онуків та 13 правнуків. Останні 20 років вона проживала у будинку для літніх людей.

Видання зазначає, що таким чином Браньяс пережила іспанський грип (1918-1919 рр.), громадянську війну в Іспанії (1936-1939 рр.) та коронавірус.

Читайте також: В Україні підтвердили 16 425 випадків коронавірусу, за добу - 402

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 травня на COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.

Фото: Getty images

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-