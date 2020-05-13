В Іспанії 113-річна жінка одужала від COVID-19
Про це повідомляє BBC.
«113-річна жінка, яка вважаються найстарішою жінкою в Іспанії, вилікувалася від коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, лікарі діагностували коронавірус у Марії Браньяс після того, як в країні був запроваджений карантин у відповідь на спалах захворювання в країні у березні. Проте через декілька тижнів самоізоляції іспанка одужала, перехворівши на COVID-19 у легкій формі.
Жінка має трьох дітей, 11 онуків та 13 правнуків. Останні 20 років вона проживала у будинку для літніх людей.
Видання зазначає, що таким чином Браньяс пережила іспанський грип (1918-1919 рр.), громадянську війну в Іспанії (1936-1939 рр.) та коронавірус.
La anciana más longeva de España, con 113 años, supera la COVID-19.— La Vanguardia (@LaVanguardia) May 12, 2020
La catalana María Branyas también es a partir de ahora la persona de más edad en superar el coronavirus después de hacerlo en la residencia en la que vive en Olot, Girona.https://t.co/6bDcty9sYJ #coronavirus pic.twitter.com/pubB2FTmu3
Як повідомлялося, у світі станом на ранок 13 травня на COVID-19 захворіли 4 342 453 осіб, з них – 292 893 людини померли, 1 602 443 – одужали.
Фото: Getty images