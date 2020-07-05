Київ та вісім областей не готові послабити карантин - МОЗ

Станом на 5 липня 8 областей і місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів щодо коронавірусу.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з ними, не готові до послаблення карантину Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та Севастополя у відсутні.

Як повідомлялося, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, зокрема 823 за добу. Від початку епідемії зафіксовано 1249 летальних випадків, одужало 21 376 осіб.