МОЗ назвало три області, де виявили найбільше хворих на COVID-19 за добу

За минулу добу найбільше випадків захворювання на COVID-19 зареєстрували у Львівській, Закарпатській та Донецькій областях.

Про це на сбрифінгу у неділю, 5 липня, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінофрму.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби зареєстрована у Львівській області (138), Закарпатській області (107), Донецькій області (81)", - заявив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 липня в Україні лабораторно підтверджено 48 500 випадків COVID-19, з них 1249 летальних, 21 376 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 823 нові випадки.