Якщо скучили за подорожами: до яких країн уже можна їхати

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував перелік країн, до яких можуть подорожувати громадяни України.

Відповідний список Криклій опублікував у Facebook.

"Якщо ви скучили за літаками та подорожами, у вас з’явилася можливість відвідати інші країни", - написав міністр.

Відтак, наразі Албанія, США, Ірландія та Сербія готові приймати українців без обмежень на кордоні, Велика Британія та Білорусь - з дотриманням карантину протягом 14 днів, а Чорногорія - за наявності негативного результату ПЛР тесту COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.

З 27 червня українці зможуть відвідати Туніс, зробивши тест на коронавірус по прибуттю, а з 1 липня - Туреччину без самоізоляції та тестування. "Після покращення епідемічної ситуації в Україні буде розглянута можливість відкриття кордонів з Кіпром, Грузією та Грецією", - зазначив Криклій.

Він додав, що наразі Україна потрапила до «червоної зони», тому що показник захворювання на COVID-19 становить вище 40 випадків на 100 тисяч населення. Польща, Єгипет, Туреччина, Болгарія поки залишаються у «зеленій зоні». Громадяни, які приїжджають з країн «червоної зони» в Україну мають проходити обсервацію 14 днів чи скористатись додатком «Дій вдома», а із «зелених країн» можуть безперешкодно потрапити в країну за наявності страхового полісу.

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Криклій нагадав, що для планування подорожей за кордон під час пандемії COVID-19 треба користуватися інтерактивною мапою від консульської служби України. Там можна перевірити актуальний режим в’їзду та транзиту для громадян України у будь-якій країні світу.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 15 червня поступово відновлює міжнародне авіаційне сполучення.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало спеціальний перелік, де країни поділені на "червоні" та "зелені" зони. В "червоному" списку перебувають країни з високим рівнем захворюваності на коронавірус, в "зеленому" відповідно - з більш сприятливою епідеміологічною ситуацією.