Київ та 10 регіонів не готові до послаблення карантину - МОЗ

Станом на 2 липня 10 регіонів України та місто Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я.

Зокрема, за даними МОЗ, поки що не готові до послаблення карантину Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передачею вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню COVID-19 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 2 липня підтверджено 45 887 випадків COVID-19, з них 1185 летальних, 20 053 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 889 нових випадків.