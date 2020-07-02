Від 170 до 255 гривень: Кабмін планує змінити суми штрафів для тих, хто не носить маски

Штраф за неносіння маски в громадських місцях для фізичної особи може становити до 255 грн, для юридичних осіб за недотримання карантинних правил - до 5 тис. грн.

Про це на брифінгу 2 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Вчора схвалений законопроєкт (на засіданні Кабінету міністрів — ред.) щодо внесення змін у Кодекс про адмінпорушення, він регламентує встановлення відповідних штрафів за неносіння масок. Передбачається, що для фізичних осіб штрафи будуть складати від 170 до 255 грн, для юридичних осіб, які є власниками або закладів харчування, спортивних закладів чи магазинів, якщо не дотримуються карантинних вимог і не слідкують за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях, то для них штраф буде складати від 3 400 грн до 5 100 грн", - сказав Степанов.

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Міністр висловив сподівання, що народні депутати підтримають ініціативу Кабміну, і нагадав громадянам про необхідність дотримуватися простих правил — носити маску в громадських місцях, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептиками.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні уряду 1 липня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Кабінет міністрів пропонує внести в Кодекс про адміністративні правопорушення норму про штрафи за неносіння масок в громадських місцях. Він додав, що штрафи для юридичних осіб пропонується встановити в розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для фізичних осіб, за словами Малюськи, штрафи порівняно невеликі - менші, ніж передбачено зараз правилами про порушення вимог карантину. (Наразі штраф за таке порушення для фізичних осіб становить 17 тис. грн)

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Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня. 17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

За минулу добу в Україні зареєстровано 889 нових випадків захворювання на COVID-19, 505 осіб одужали, 12 людей померли. Загалом в Україні лабораторно підтверджено 45 887 випадків захворювання на COVID-19.