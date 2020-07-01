На столичних маршрутників склали понад 60 протоколів за порушення карантину

Правоохоронці у Києві за останній місяць склали 61 протокол за порушення водіями маршрутних таксі регламентів безпеки перевезень.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Дотримання норм безпеки в громадському транспорті контролює патрульна поліція, і вони вибірково перевіряють дотримання регламентів роботи щодо кількості пасажирів і маскового режиму в транспорті... За останній місяць правоохоронці склали 61 протокол на водіїв приватних перевізників – маршруток – за порушення ними регламентів безпеки", - поінформував Кличко.

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Він нагадав, що штраф за такі порушення передбачений у розмірі від 17 тис. до 34 тисяч гривень.

За його словами, рейди почали здійснювати і працівники Комунальної служби перевезень, які перевіряють санітарний стан маршрутних таксі.

"За два тижні перевірок працівники Комунальної служби перевезень склали більше 10 актів на приватні транспортні компанії. Якщо порушення виявлять повторно, місто розірве договори з підприємствами, які порушують правила", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, були закриті заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було призупинено робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, призупинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену, а з 23 травня у Києві в штатному режимі почав працювати громадський транспорт.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.