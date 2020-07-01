Київ посилив карантинні заходи
Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Згідно із постановою уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, у тому числі кінотеатрів, до 22 години. Обмежене також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22 години", - сказав Кличко.
Він наголосив, що ці обмеження вимушені і спрямовані на стримування поширення коронавірусного захворювання.
Як повідомлялося, станом на 1 липня в Україні лабораторно підтверджено 44 998 випадків COVID-19, зокрема 664 за добу.
У Києві за минулу добу коронавірус виявили в 101 людини, загальна кількість інфікованих у столиці становить 5138.