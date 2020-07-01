Київ посилив карантинні заходи

У Києві обмежили час роботи закладів громадського харчування та розважальних, зокрема кінотеатрів, до 22 години.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно із постановою уряду, місто ухвалило рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів, у тому числі кінотеатрів, до 22 години. Обмежене також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру - з 22 години", - сказав Кличко.

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Він наголосив, що ці обмеження вимушені і спрямовані на стримування поширення коронавірусного захворювання.

Як повідомлялося, станом на 1 липня в Україні лабораторно підтверджено 44 998 випадків COVID-19, зокрема 664 за добу.

У Києві за минулу добу коронавірус виявили в 101 людини, загальна кількість інфікованих у столиці становить 5138.