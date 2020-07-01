Штрафи за неносіння масок пропонують додати в Кодекс про адмінпорушення

Кабінет міністрів пропонує внести в Кодекс про адміністративні правопорушення норму про штрафи за неносіння масок в громадських місцях.

Про це на засіданні уряду 1 липня сказав міністр юстиції Денис Малюська, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Законопроєкт розроблений на доручення Прем'єр-міністра. Встановлюємо спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України. Відповідальність буде передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення. І окремо відповідальність юридичних осіб - власників відповідних будинків, споруд, громадського транспорту... - які зобов'язані пропускати громадян у вказані приміщення та будівлі лише за наявності відповідних масок. Встановлюємо відповідальність за це в Кодесі про адміністративні правопорушення та в законі про забезпечення санітарного та емідемічного благополуччя", - сказав Малюська.

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Він додав, що штрафи для юридичних осіб пропонується встановити в розмірі від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Для фізичних осіб, за словами Малюськи, штрафи порівняно невеликі - менші, ніж передбачено зараз правилами про порушення вимог карантину. Втім, суму штрафу для фізичних осіб за неносіння маски Малюська не назвав. (Наразі штраф за таке порушення для фізичних осіб становить 17 тис. грн.)

Як повідомляв Укрінформ, 16 червня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про плани винести на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. З 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів прийняв рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня. 17 червня уряд продовжив дію адаптивного карантину до 31 липня.

Станом на 1 липня в Україні зафіксовано 44 998 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 664 нові випадки.