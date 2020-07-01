В Україні зростає покарання за керування у нетверезому стані

Відсьогодні, з 1 липня, в Україні посилюється покарання за водіння транспортних засобів у нетверезому стані.

Це передбачає закон № 2617-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", який набуває чинності 1 липня.

Закон передбачає, що 1 липня 2020 вступає у дію інститут кримінальних проступків.

Закон доповнює Кримінальний кодекс статтею 286-1, яка посилює відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також за передачу керування транспортного засобу особі, що перебуває в такому стані.

Такі діяння караються штрафом від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тисяч до 34 тисяч гривень) з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Таке саме покарання буде застосовано до особи, яка відмовляється від проходження порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції; вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування.

Ті самі дії, вчинені повторно, караються штрафом у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років.