Уряд відновив роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Росією та Білоруссю

Кабінет міністрів підтримав відновлення пішохідного сполучення у пунктах пропуску «Дольськ» і «Вільча» на кордоні з Росією та Білоруссю.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєкт акту розроблений з метою поновлення пішохідного сполучення у пунктах пропуску на державному кордоні з РФ і Республікою Білорусь у зв’язку з поступовим послабленням карантинних заходів в Україні та пішохідного руху для громадян України і руху автомобільного транспорту у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Дольськ» і «Вільча», - сказав на засіданні уряду глава МВС України Арсен Аваков.

Уряд підтримав проєкт акту.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, з 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення.

Нині в Україні діє адаптивний карантин, сьогодні уряд подовжив його до кінця липня.

Фото: ДПСУ