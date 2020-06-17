Окупанти знову заблокували КПВВ "Мар’їнка", "Станиця" - працює

Окупанти продовжують саботувати роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду "Мар'їнка" в районі операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомив Укрінформу керівник пресслужби Державної прикордонної служби України Олег Бойко.

"На цей час перед КПВВ "Мар’їнка" очікують на пропуск 8 осіб. Окупанти пропуск не здійснюють. Учора особа, яка намагалася перетнути лінію розмежування, повернулася через відмову бойовиків ОРДО. Перед блокпостом бойовиків залишалося дві особи в автомобілі, які очікують пропуску на ТОТУ перед блокпостом з 11 червня", - сказав речник.

За його словами, на КПВВ "Станиця Луганська" за розпорядженням командувача ОСС сьогодні здійснюється пропуск з 7:00 до 18:00. На 10:45 з ТОТУ пропущено на підконтрольну українській владі територію 61 особу. Пропуск на ТОТУ буде здійснюватися з 13:00, уточнили у відомстві.

Учора через "Станицю Луганську" пропущено 81 особу на ТОТУ, двом з них окупанти відмовили у пропуску, та 76 осіб оформлено на вхід з ТОТУ.

Бойко повідомив, що ситуація на КПВВ з окупованим Кримом стабільна. Пропуск відбувається ритмічно.

Напередодні пресцентр штабу ОС повідомляв, що окупанти сьому добу поспіль блокують роботу КПВВ "Мар’їнка" в Донецькій області, а КПВВ "Станиця Луганська" на Луганщині здійснює перепустку громадян з перебоями.

Як повідомлялося, з 10 червня наказом командувача ООС відновлено пропуск через лінію розмежування в КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар’їнка".