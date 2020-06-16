Окупанти заблокували роботу КПВВ "Мар’їнка"

Окупанти саботують ритмічну роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду в районі операції Об’єднаних сил.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьому добу поспіль російські війська та їх маріонеткові адміністрації не пропускають цивільних осіб у Донецькій області перетнути лінію розмежування у будь-яку зі сторін. КПВВ "Мар’їнка" з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок, досі не функціонує. Загарбники демонструють повну байдужість до проблем мирних мешканців", - зазначається у повідомленні.

За інформацією пресцентру, у Луганській області КПВВ "Станиця Луганська" здійснює перепустку громадян з перебоями. Вчора російські найманці повністю заблокували роботу цього пішого переходу, не пропускаючи людей ані на підконтрольну уряду територію України, ані у зворотному напрямку.

Сьогодні, 16 червня, контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" працював з 7.00 до 18.00. За цей час лінію розмежування в обидві сторони перетнули 155 громадян. Ще 2-х людей окупаційні адміністрації не пропустили на непідконтрольну українській владі частину Донбасу.

У пресцентрі наголосили, що окупанти лише частково розблокували переміщення людей на Луганщині. Ніякої гарантії успішного перетину лінії розмежування немає, бо загарбники при наданні дозволу на перетин лінії розмежування керуються так званими "списками бажаних осіб". Відповідно спроби вільного переміщення людей в обох напрямках час від часу блокуються російськими найманцями. Зокрема, починаючи з 10 червня через контрольний пункт "Станиця Луганська" окупанти не пропустили 30 осіб. Охочих перетнути лінію розмежування були сотні.