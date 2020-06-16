Окупанти обстріляли Авдіївку, тяжко поранена жінка

Російсько-окупаційні війська пізно увечері 15 червня обстріляли житлові квартали Авдіївки, внаслідок чого поранень зазнала цивільна жінка. Її доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної міської лікарні.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Вчора, 15 червня, увечері збройні формування Російської Федерації з напрямку селища Яковлівка здійснили обстріл житлових кварталів на околицях міста Авдіївка, внаслідок якого було поранено цивільну жінку», - йдеться і повідомленні.

Як зазначається, мінно-вибухову травму та сліпе осколкове поранення поперекового відділу спини місцева жителька отримала на подвір’ї власного домогосподарства близько 21.00. Громадянку було доставлено до реанімаційного відділення Авдіївської центральної міської лікарні та надано медичну допомогу. Стан її здоров’я задовільний.

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За інформацією штабу, також було виявлено пошкодження елементів прибудинкової території, зокрема шиферної огорожі домогосподарства. Українською стороною Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування встановлено, що відстань та напрямок звідки вівся обстріл чітко вказують на причетність російсько-окупаційних військ до даного злочину.

Російські найманці в черговий раз відкрито продемонстрували ігнорування Мінських домовленостей та вкотре підтвердили своє цинічне ставлення до життя і здоров’я мирних мешканців Донбасу, зазначили в штабі ООС.