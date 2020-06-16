Окупанти обстріляли з мінометів і гранатометів Оріхове та Кримське
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
«Від початку поточної доби, 16 червня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська вчергове свідомо ігнорували Мінські угоди та вели мінометний обстріл. Загалом на лінії бойового зіткнення зафіксовано два ворожі обстріли. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших оборонців немає», повідомив речник.
Зокрема, за словами Гуцуляка, близько 06.00 ранку російсько-окупаційні війська застосували з боку окупованого населеного пункту Золоте-5 автоматичні станкові гранатомети та стрілецьке озброєння, обстрілявши оборонців Оріхового. Після 10.30 від Сентянівки окупанти випустили 8 мін калібру 120 мм по захисниках Кримського.
Українські військові вели адекватні оборонні дії черговими вогневими засобами. Втрати окупантів уточнюються, повідомив речник.
Фото: Міноборони