Четверо бійців ЗСУ постраждали унаслідок обстрілів на Донбасі

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Троє українських військових дістали поранення, ще один — бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Загарбники обстріляли наші позиції із мінометів калібру 82 мм, ПТРК, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські підрозділи діяли адекватно обстановці і вживали необхідних заходів щодо придушення вогневих засобів противника", - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, минулої доби було поранено трьох окупантів

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. У відповідь бійці ЗСУ застосували вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.