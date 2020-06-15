Окупанти знову заблокували КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар’їнка"

На Донбасі окупанти знову заблокували функціонування гуманітарних дорожніх коридорів через КПВВ «Станиця Луганська» та КПВВ «Мар’їнка».

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні, з 11:00 у зазначених контрольних пунктах розпочато пропускні операції, що триватимуть до 14:00. Через КПВВ «Станиця Луганська» на тимчасово окуповану територію України пропущено 5 громадян. Станом на 12:15 прикордонники забезпечили повернення цих громадян на контрольовану територію, оскільки окупанти знову заблокували рух на цьому напрямку», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що біля КПВВ «Мар’їнка» бажаючих перетнути лінію розмежування наразі немає. "КПВВ «Мар’їнка» досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян перетнути лінію розмежування", - пояснили прикордонники.

"Кричущим прикладом цинічного поводження загарбників є те, що російські найманці вже чотири доби утримують перед своїм блокпостом двох людей, вперто не дозволяючи їм проїхати додому. За необхідності прикордонники зі складу Об’єднаних сил готові забезпечити їх повернення на контрольовану територію", - зазначає Держприкордонслужба.

Як нагадали у відомстві, цими вихідними частково було відновлено пропуск через лінію розмежування в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». Так, на контрольовану територію прослідувало 165 громадян, серед яких 36 абітурієнтів, а 136 громадян вирушили в зворотному напрямку, при цьому 4 з них були непропущені окупантами без пояснення причин.

Крім того, в неділю мала місце нестандартна ситуація, коли через необачні дії громадян, з міркувань безпеки, вимушено припинялась робота КПВВ «Станиця Луганська». Зокрема чоловік, що слідував у бік тимчасово окупованого Луганська вирішив у незвичний спосіб передати речі своїй матері. Громадянин перебуваючи у «сірій зоні» залишив на зупинці сумку та прикрив її інформаційним плакатом «Обережно міни». Незвичну річ помітили працівники МКЧХ та повідомили прикордонників, які організували відповідні заходи реагування.

Як повідомлялося, з 10 червня наказом Командувача ООС відновлено пропуск через лінію розмежування в КПВВ «Станиця Луганська» та «Мар’їнка».

Фото: ДПСУ