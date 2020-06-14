Через КПВВ у Станиці пройшли 180 осіб, "Мар'їнку" окупанти блокують п'ятий день
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
«КПВВ «Мар’їнка» досі не функціонує з вини окупантів, які блокують усі спроби громадян добратися до рідних домівок. Загарбники демонструють повну байдужість до проблем мирних мешканців. Кричущим прикладом цинічного поводження з цивільними особами є те, що російські найманці уже понад три доби утримують перед своїм блок-постом двох осіб на легковому автомобілі, вперто не дозволяючи їм проїхати додому. Досі люди не можуть пробити стіну байдужості російських найманців», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, прикордонники зі складу Об’єднаних сил у разі потреби готові забезпечити повернення цих громадян назад на підконтрольну уряду України територію.
У штабі ООС також нагадують, що завдяки зусиллям української сторони відучора запрацював піший перехід на контрольному пункті в’їзду-виїзду в Станиці Луганській. І російські збройні формування були вимушені частково розблокувати гуманітарний коридор з тимчасово окупованим Луганськом.
У неділю, 14 червня, за даними штабу, лінію розмежування там перетнули 180 громадян: 75 прямували на підконтрольну уряду України територію, 105 – у зворотному напрямку.
Фото: ООС