У штабі ООС сказали, скільки людей пройшли через "Станицю Луганську"

В районі ООС, де сьогодні частково поновлено пропуск громадян через КПВВ «Станиця Луганська», лінію розмежування в обидва боки перетнуло 120 осіб.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"З 7.00 по 13.00 здійснювався пропуск людей з тимчасово непідконтрольної уряду України частини Донбасу, а з 13.00 до 17.00 – у зворотному напрямку. За цей час в обидва боки лінію розмежування перетнуло 120 громадян: 90 на підконтрольну уряду України територію та 30 у зворотному напрямку", - зазначають у пресцентрі.

Там нагадали, що у районі проведення ООС 10 червня частково відновлено пропуск осіб і транспортних засобів на двох українських КПВВ: «Мар’їнка» та «Станиця Луганська». Однак перетин лінії розмежування кілька днів поспіль блокували російські війська та їх маріонеткові адміністрації.

Проте дії української сторони щодо відновлення руху через гуманітарні дорожні коридори почали досягати своєї мети, і російські збройні формування були змушені частково розблокувати перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом, зазначають у штабі.

Водночас, як підкреслюється, дотепер з вини незаконних збройних формувань РФ не функціонує контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» в Донецькій області. Українські прикордонники сьогодні пропустили у бік тимчасово окупованої території одну людину на автомобілі, яка через декілька годин повернулася назад, оскільки отримала відмову від озброєних найманців.

"Загарбники продовжують демонструвати повну байдужість до проблем мирних мешканців та не пропускають людей в обидва боки уже четверту добу поспіль. Яскравим прикладом цинічного поводження з мирними мешканцями є те, що окупанти уже понад дві доби утримують перед своїм блокпостом двох осіб на легковому автомобілі, вперто не дозволяючи їм проїхати до рідної домівки", - наголошують у штабі.

Там підкреслили, що прикордонники зі складу Об’єднаних сил за потреби готові забезпечити повернення цих громадян назад на підконтрольну уряду України територію.

Як повідомляв Укрінформ, пропуск на КПВВ через лінію розмежування людей і транспортних засобів було тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Однак у виняткових випадках у разі наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.

Згідно з наказом командувача операцією Об'єднаних сил, 10 червня почали працювати два КППВ: на Луганщині «Станиця Луганська» та «Мар'їнка» в Донецькій області. Натомість окупанти заблокували відновлення пропуску через лінію розмежування.