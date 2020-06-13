"Станиця Луганська" розпочала пропуск абітурієнтів

У контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» зранку суботи розпочато пропуск через лінію розмежування. У перші години роботи на контрольовану територію прослідувало більше півсотні громадян, з яких 34 - абітурієнти.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.

“Сьогодні, 13 червня, за розпорядженням Командувача операції Об’єднаних сил у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» з 07.00 розпочато пропуск через лінію розмежування”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з 07.00 до 13.00 годин проводився пропуск осіб з тимчасово окупованої території на контрольовану, а з 13.00 до 17.00 – тих, хто слідує у зворотному напрямку.

У Держприкордонслужбі нагадали, що пропуск осіб та транспорту в районі операції Об’єднаних сил було відновлено через контрольні пункти «Мар’їнка» та «Станиця Луганська», однак, такому руху перешкоджали окупаційні адміністрації.

За даними ДПСУ, за три дні роботи КПВВ жоден громадянин так і не зміг перетнути лінію розмежування, а двоє чоловіків, які 11 червня перетнули КПВВ «Мар’їнка», сподіваючись на пропуск, ще й досі перебувають перед блокпостом окупантів.

“Варто зазначити, що дії української влади щодо відновлення руху через гуманітарні дорожні коридори своєї мети досягли. Російські збройні формування частково розблокували перетин лінії розмежування з тимчасово окупованим Луганськом. Станом на 10.00 13 червня через КПВВ «Станиця Луганська» на контрольовану територію України прослідувало 54 громадянина, серед яких 34 абітурієнти”, - підкреслили прикордонники.

Крім того, повідомляється, що в КПВВ «Мар’їнка» будуть здійснюватися пропускні операції з 11.00 до 14.00. Прикордонники додали, що перетин лінії розмежування у межах цього дорожнього коридору окупанти продовжують блокувати.