В Донецькій ОДА запропонували, як платити пенсії в умовах закритих КПВВ

Донецька обласна держадміністрація виступає проти відкриття КПВВ, але за надання можливості отримати українські пенсіїї людям з тимчасово окупованих територій.

Про це 11 червня на пресбрифінгу в Краматорську заявив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Павло Кириленко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Яка позиція облдержадміністрації? Це наразі не відкривати пункти пропуску в’їзду-виїзду. Але забезпечити, і розроблений певний механізм отримання пенсій пенсіонерами, які будуть рухатись з тимчасово окупованої території», - сказав очільник області.

Він зазначив, що пропозиція отримання пенсіонерами пенсії не передбачає відкриття КПВВ.

«Саме для того, щоб зняти цю напругу, люди мають можливість просто прийти на підконтрольну територію, тобто вийти з «нуля» на територію КПВВ та отримати пенсію, але без допуску далі на територію підконтрольну. Отримали пенсію – і повернулися назад, тому що це основна їх ціль на цьому етапі, щоб не рухатися далі», - пояснив Кириленко.

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Він припустив, що це буде складно, бо це потрібно багато банкоматів, багато готівки. Це також буде 2-3 години на день і декілька разів на тиждень, не більше, тому, звичайно, буде багато незадоволених.

«Це поетапно буде давати можливість отримати пенсіонерами грошові кошти, які їм на картковкі рахунки надходили протягом трьох місяців. Але це передбачає отриманння, але не перехід на підконтрольну територію», - сказав Кириленко.

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Як повідомляв Укрінформ, згідно з наказом командувача операцією Об'єднаних сил 10 червня розпочали працювати два КППВ: на Луганщині «Станиця Луганська» та в Донецькій області - «Мар'їнка». Але окупанти нікого не пропустили через свої КПВВ, посилаючись на те, що не мають відповідного наказу від своїх «керівників».

Пропуск на КПВВ через лінію розмежування людей і транспортних засобів було тимчасово призупинено з 22 березня з метою протидії та недопущення занесення на підконтрольну уряду України територію коронавірусної інфекції. Однак у виняткових випадках у разі наявності критично важливих життєвих обставин і відповідних документів на підтвердження дозвіл на перетин лінії розмежування надавався рішенням командування ООС.

В Україні з 22 травня до 22 червня діє адаптивний карантин.

В Україні станом на 11 червня лабораторно підтверджено 29 070 випадків COVID-19, зокрема за добу 689.

У Донецькій області загалом зареєстровано 269 випадків коронавірусної хвороби, з них 6 летальних, 130 людей одужали.