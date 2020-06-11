Окупанти другий день не дають відкрити КПВВ на Донбасі

Другий день поспіль окупанти блокують відновлення пропуску через лінію розмежування.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Сьогодні об 11.00 прикордонники зі складу Об’єднаних сил розпочали пропуск осіб та транспортних засобів через лінію розмежування у КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська». До початку пропуску десятки людей прибули до цих контрольних пунктів, аби перетнути лінію розмежування. В усіх цих громадян наявні проблеми соціально-гуманітарного характеру, для вирішення яких їм необхідно потрапити на тимчасово окуповану територію України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за визначений час роботи, з 11.00 до 14.00, прикордонники через КПВВ «Мар’їнка» та «Станиця Луганська» пропустили 7 чоловік. Однак окупанти заблокували перетин лінії розмежування цим громадянам.

Як повідомлялось, учора чотири жінки були пропущені через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» в бік тимчасово окупованого Донецька. Громадянки мали проблеми соціально-гуманітарного характеру, для вирішення яких їм було вкрай важливо потрапити на тимчасово окуповану територію України. До закінчення часу роботи КПВВ вони на контрольовану територію так і не повернулись.

Сьогодні троє з цих жінок повернулись назад до КПВВ «Мар’їнка». Вони розповіли прикордонникам, що увесь цей час перебували перед блокпостом російських збройних формувань, який ті загородили протитанковими їжаками.

На благання жінок пропустити, бойовики не реагували. В надії усе ж таки перетнути лінію розмежування, жінки перебували там до настання темряви. Не ризикнувши повертатися назад затемна, вони заночували просто неба обабіч дороги перед блокпостом.

Як повідомили троє потерпілих, від нелюдського поводження російських найманців, четвертій жінці стало зле та вона не змогла самостійно рушити в бік контрольованої території. При цьому окупанти спокійно споглядали на страждання жінки, навіть не намагаючись надати їй необхідну медичну допомогу.

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил залучили представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста для евакуації хворої жінки на контрольовану територію.