Бойовики за дві години не пропустили через КПВВ жодної людини - МВС

Бойовики за дві години не пропустили через КПВВ жодної людини - МВС

Укрінформ
Прикордонні підрозділи зі складу Об’єднаних сил об 11:00 розпочали пропуск громадян через лінію розмежування у визначених контрольних пунктах в’їзду-виїзду, але бойовики за дві години не пропустили на окуповану територію жодної людини.

Про це інформує пресслужба МВС.

"За дві години на окуповану територію бойовики не пропустили жодної людини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, станом на 13:00 на тимчасово окуповану територію України через контрольний пункт "Мар’їнка" було пропущено одного чоловіка на автомобілі, проте через деякий час він був повернутий бойовиками.

Фото: МВС

Уточнюється, що наразі ще 5 осіб було пропущено в пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька, і наразі вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків.

Водночас через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію прослідувало 6 громадян, і наразі вони очікують перед блокпостом на тимчасово окупованій території України, де російські найманці встановили протитанкові загородження.

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"Зараз тільки перед КПВВ "Мар’їнка" зібралося близько 100 пішоходів, серед них 70 осіб похилого віку та до 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6-ї години ранку", - поінформували у МВС.

Як повідомлялося, 10 червня об 11.00 згідно з наказом командувача ООС відновлюється пропуск через лінію розмежування в КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська", що був призупинений два місяці тому через карантин у зв’язку з коронавірусом.

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