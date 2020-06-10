Бойовики за дві години не пропустили через КПВВ жодної людини - МВС

Прикордонні підрозділи зі складу Об’єднаних сил об 11:00 розпочали пропуск громадян через лінію розмежування у визначених контрольних пунктах в’їзду-виїзду, але бойовики за дві години не пропустили на окуповану територію жодної людини.

Про це інформує пресслужба МВС.

"За дві години на окуповану територію бойовики не пропустили жодної людини", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, станом на 13:00 на тимчасово окуповану територію України через контрольний пункт "Мар’їнка" було пропущено одного чоловіка на автомобілі, проте через деякий час він був повернутий бойовиками.

Фото: МВС

Уточнюється, що наразі ще 5 осіб було пропущено в пішому порядку в напрямку тимчасово окупованого Донецька, і наразі вони очікують пропуску на блокпосту бойовиків.

Водночас через КПВВ "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію прослідувало 6 громадян, і наразі вони очікують перед блокпостом на тимчасово окупованій території України, де російські найманці встановили протитанкові загородження.

"Зараз тільки перед КПВВ "Мар’їнка" зібралося близько 100 пішоходів, серед них 70 осіб похилого віку та до 10 дітей. Деякі з них очікують пропуску ще з 6-ї години ранку", - поінформували у МВС.

Як повідомлялося, 10 червня об 11.00 згідно з наказом командувача ООС відновлюється пропуск через лінію розмежування в КПВВ "Мар’їнка" та "Станиця Луганська", що був призупинений два місяці тому через карантин у зв’язку з коронавірусом.