Відкриття КПВВ: у "Станиці Луганській" та "Мар'їнці" зібралися черги

Українські прикордонники готові до відновлення пропускних операцій в контрольних пунктах в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» та «Мар’їнка» на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Наразі в зазначених КПВВ достатня кількість присутніх змін прикордонних нарядів, які готові до відновлення пропускних операцій. Охочі перетнути лінію розмежування на тимчасово окуповану територію почали збиратися біля КПВВ близько 6-ї години ранку. Станом на 8.30 біля «Станиці Луганської» зібралося 45 осіб, а біля «Мар’їнки» - 55 транспортних засобів (та близько 90 осіб). Серед тих, хто зібрався біля КПВВ, є діти та літні люди», - йдеться в повідомленні.

В пресслужбі не виключили, що бойовики відмовлятимуть у пропуску особам, які перетинатимуть лінію розмежування з боку підконтрольної українській владі території. Щоб не виникало скупчень осіб та транспорту у так званій сірій зоні, пропуск осіб у середу буде здійснюватися поступово, попередили в ДПСУ.

Як повідомлялося, 10 червня з 11.00 відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування в КПВВ для автомобільного і пішого сполучення на Донбасі, що був призупинений наприкінці березня у зв’язку з карантином через коронавірус.

Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 11.00 до 14.00 та здійснюватися: для автомобільного сполучення - через КПВВ «Мар’їнка» – дорожній коридор «Донецьк – Курахове»; для пішого сполучення - через КПВВ «Станиця Луганська» – дорожній коридор «Станиця Луганська – Щастя – Новоайдар».

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Враховуючи регламентований час здійснення пропуску, пріоритет буде надаватись громадянам, які прямують з причин соціально-гуманітарного характеру, у разі наявності підтверджуючих документів, та особам, які їдуть для складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Крім того, громадяни, які слідують з тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що ця категорія громадян (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) буде пропускатись лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації.