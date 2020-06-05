Окупанти на Донбасі не пропускають спостерігачів ОБСЄ й гумвантажі

Незаконні збройні формування РФ на Донбасі не пропускають на окупованутериторію представників СММ ОБСЄ, гуманітарні вантажі та не випускають бажаючих потрапити на підконтрольну уряду України територію.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день кожного дня патрулі СММ ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ з підконтрольної (території - ред.) урядом України на окуповані території, тому що окупаційні режими на усіх КПВВ в Донецькиій і Луганській областях не пропускають нікого", - зазначив він.

Урядовець розповів також, що до нього звертаються гуманітарні організації, зокрема МКЧХ, гуманітарні організації ООН, з проханням допомогти доставити гуманітарні вантажі на тимчасово окуповані території.

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"Ми отримуємо багато звернень, що люди хочуть потрапити на підконтрольне уряду територію і не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими", - додав Резніков.

Раніше віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що Україна почне пом'якшення обмежень для перетину КПВВ з непідконтрольним Донбасом всередині червня. Це пом'якшення проходитиме в адаптивному режимі залежно від епідеміологічної ситуації.