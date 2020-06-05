Окупанти на Донбасі не пропускають спостерігачів ОБСЄ й гумвантажі

Окупанти на Донбасі не пропускають спостерігачів ОБСЄ й гумвантажі

Укрінформ
Незаконні збройні формування РФ на Донбасі не пропускають на окупованутериторію представників СММ ОБСЄ, гуманітарні вантажі та не випускають бажаючих потрапити на підконтрольну уряду України територію.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день кожного дня патрулі СММ ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ з підконтрольної (території - ред.) урядом України на окуповані території, тому що окупаційні режими на усіх КПВВ в Донецькиій і Луганській областях не пропускають нікого", - зазначив він.

Урядовець розповів також, що до нього звертаються гуманітарні організації, зокрема МКЧХ, гуманітарні організації ООН, з проханням допомогти доставити гуманітарні вантажі на тимчасово окуповані території.

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"Ми отримуємо багато звернень, що люди хочуть потрапити на підконтрольне уряду територію і не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими", - додав Резніков.

Раніше віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що Україна почне пом'якшення обмежень для перетину КПВВ з непідконтрольним Донбасом всередині червня. Це пом'якшення проходитиме в адаптивному режимі залежно від епідеміологічної ситуації.

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