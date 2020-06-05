МінТОТ документуватиме порушення прав людини на окупованих територіях

При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій буде створено Центр документуання порушень прав людини на окупованих Росією територіях.

Про це розповів віцепрем’єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми на сьогоднішній день створюємо центр документування порушень прав людини, це вже прийнято рішення. Це буде інстинтуція безпосередньо під моїм міністерством. На сьогоднішній день ми ведемо переговори з правозахисники організаціями, які дали згоду передати всі свої реєстри, які вже напрацьовані, по фіксації порушень прав людини - майнових, моральних і будь-яких", - зазначив Резніков.

Як повідомлялося, Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 4 червня закликав Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєра сфокусувати увагу на складному становищі людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.