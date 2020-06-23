Коледжі звільнили від державної підсумкової атестації - роз'яснення Міносвіти

У 2020 році учні, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти, звільняються від ДПА, але мають право його складати, зокрема, у формі ЗНО.

Про це йдеться в роз'ясненні, оприлюдненому на сайті Міністерства освіти та науки.

"Випускники 2020 року, які у 2019/2020 році завершують навчання та мають право повторного складання ДПА у формі ЗНО, можуть подати заяви про звільнення від державної підсумкової атестації. Раніше видані накази про надання їм академічних відпусток мають бути скасовані. Зовнішнє незалежне оцінювання складають вступники до закладів вищої освіти", - йдеться у повідомленні.

Крім того, здобувачі освіти, які претендують на золоту або срібну медаль, мають право отримати такі медалі без проходження ДПА.

В МОН наголосили, що у додатках до свідоцтв про повну загальну середню освіту зазначається звільнення від державної підсумкової атестації.

Результати ЗНО як оцінки ДПА вносяться до додатку до свідоцтва за бажанням студента (заявою повнолітнього здобувача або одного з батьків, інших законних представників неповнолітніх здобувачів освіти).

Це стосується таких категорій студентів: які у 2019/2020 навчальному році завершують здобуття ПЗСО та завершують навчання у 2021 або 2022 році; які у 2019/2020 навчальному році мають право повторного складання ДПА у формі ЗНО та завершують здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2021 році.

Як повідомлялося, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.