Показники захворюваності на COVID-19 дозволяють провести ЗНО - Степанов

Показники захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання.

Про це на брифінгу 23 червня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"60 на 100 тисяч населення - це (максимально допустимий) показник, який виявляє кількість активних хворих на даний момент. Активні хворі - це ті люди, які безпосередньо зараз хворіють на коронавірус... На сьогодні цей показник становить близько 48 на 100 тисяч населення, тому проведення ЗНО в нашій країні можливе", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії. На неї зареєструвалися 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування.

22 червня Президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає для випускників шкіл 2020 року складання державної підсумкової атестації, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за бажанням. Цього ж року ЗНО буде обов’язковим тільки для тих випускників, хто планує вступати до вишів.