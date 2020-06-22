Усі пункти проведення ЗНО забезпечені засобами захисту — Міносвіти

Усі пункти проведення основної сесії ЗНО забезпечені засобами індивідуального захисту і дезінфекції та готові до перевірки Держпродспоживслужбою.

Про це на брифінгу сказала т.в.о міністра освіти та науки Любомира Мандзій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться, епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО з 25 червня по 17 липня відповідно до рекомендацій головного державного санітарного лікаря. ...Всі області доставили засоби індивідуального захисту та безпечності в усі пункти тестування. І пункти тестування готові до перевірки Держпродспоживслужбою. Відсьогодні ця служба контролюватиме готовність пунктів тестування до проведення ЗНО відповідно до спеціального протоколу. МОН, Український та регіональний центри оцінювання якості освіти, ОДА та КМДА готові до проведення ЗНО з 25 червня по 17 липня у безпечних умовах” - зазначила Мандзій.

Вона нагадала, що Міністерство освіти та науки спільно з ЮНІСЕФ, Посольством Швейцарії в Україні та групою “Нафтогаз України” закупили та доставили в області 3 млн 230 тис. 104 медичні маски, 3 250 безконтактних термометрів, 11 630 комплектів захисту для медиків, 104 382 літри антисептиків і 28 100 літрів дезінфікуючих засобів для обробки поверхонь. Всього до проведення ЗНО залучено 242 тис. 650 працівників і 11 630 медиків.

На основу сесію ЗНО зареєстровано 379 493 учасники, які обрали 1 227 154 тестування. Надруковано 1 166 280 зошитів сертифікаційних робіт.

Утім, за словами Мандзій, через скасування обов'язкової державної підсумкової атестації у вигляді ЗНО очікується, що кількість учасників основної сесії зменшиться приблизно на 30%.

Для усіх учасників УЦОЯО підготував 82 890 аудиторій в 1714 пунктах тестування. Всього пунктів тестування 5 188.

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Як повідомляв Укрінформ, основна сесія ЗНО розпочнеться 25 червня тестуванням з математики й завершиться 17 липня тестуванням з хімії.