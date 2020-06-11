Київ та вісім областей не готові до послаблення карантину – МОЗ

Станом на 11 червня 8 регіонів України та місто Київ не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення карантину м. Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Рівненська, Тернопільска та Чернівецька області.

Дані щодо визначених критеріїв з АР Крим та м. Севастополь відсутні.

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Неможливість переходу на наступний етап зняття карантинних обмежень у цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю ліжкових місць у медзакладах та низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу захворіли 689 осіб, загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 29 070 людей.