У Києві заборонили купатися на всіх пляжах

У Києві пляжі відкриті тільки як прибережні зони відпочинку.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Купатися на міських пляжах сьогодні заборонено - поки не буде на це дозволу Держпродспоживслужби міста", - сказав Кличко.

Він зазначив, що на пляжах теж необхідно дотримуватися правил безпеки. За його словами, людям із груп ризику не рекомендовано відвідувати пляжі. Інші ж мають дотримуватися дистанції, регулярно обробляти руки дезінфікуючими засобами.

Кличко додав, що місто організовує дезінфекцію муніципальних пляжів двічі на день.

Як повідомлялося, на сьогодні в Києві 3957 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу виявлено 53 нові випадки.