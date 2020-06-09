Усмішка чи пальці літерою "V": українцям радять вітатися без рукостискань

Дотримуватися правил безпеки в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 необхідно незалежно від послаблення карантинних заходів.

Про це нагадують у Центрі громадського здоров'я.

"Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 слід незалежно від послаблення карантину. Рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19 ефективно працюватимуть лише тоді, коли їх дотримуватимуться всі", - йдеться у повідомленні.

В Центрі нагадали про основні правила, яких варто дотримуватися:

Безконтактне привітання — одна з важливих рекомендацій, дотримуватися якої повинні всі. Усмішка, кивок голови чи два пальці літерою «V», — вбережуть вас від зайвого, у час пандемії, контакту із шкірою рук іншої людини. Втім, навіть безконтактне привітання не виключає частого і ретельного миття рук.

Під час походів у магазини або в інших публічних місцях тримайтеся на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкайтеся руками очей, рота, носа.

Перед доторком до кошиків або візочків обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.

Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Перед тим як торкатися до них, помийте руки водою з милом. Після цього ретельно вимийте фрукти і овочі чистою водою, особливо якщо ви їсте їх сирими.

Регулярно і ретельно обробляйте руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мийте їх теплою водою з милом протягом 20–40 секунд. Це допомагає знищити віруси, які можуть перебувати на шкірі.

Уникайте місць великого скупчення людей. Там набагато вища ймовірність опинитися в тісному контакті з особою, інфікованою COVID-19.

Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни. Під час кашлю або чхання прикривайте рот і ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки.

Якщо у вас підвищилася температура, з’явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря. Звернення до лікаря по телефону дозволить йому, за необхідності, оперативно направити вас до спеціалізованого лікувального закладу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19, одужало 12 412 осіб, померли — 810 осіб. За добу - 394 нових випадків.

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