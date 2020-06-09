Усмішка чи пальці літерою "V": українцям радять вітатися без рукостискань
Укрінформ
Дотримуватися правил безпеки в умовах поширення коронавірусної хвороби COVID-19 необхідно незалежно від послаблення карантинних заходів.
Про це нагадують у Центрі громадського здоров'я.
"Дотримуватися правил безпеки в умовах пандемії COVID-19 слід незалежно від послаблення карантину. Рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19 ефективно працюватимуть лише тоді, коли їх дотримуватимуться всі", - йдеться у повідомленні.
В Центрі нагадали про основні правила, яких варто дотримуватися:
- Безконтактне привітання — одна з важливих рекомендацій, дотримуватися якої повинні всі. Усмішка, кивок голови чи два пальці літерою «V», — вбережуть вас від зайвого, у час пандемії, контакту із шкірою рук іншої людини. Втім, навіть безконтактне привітання не виключає частого і ретельного миття рук.
- Під час походів у магазини або в інших публічних місцях тримайтеся на відстані не менше метра від інших і, за можливості, не торкайтеся руками очей, рота, носа.
- Перед доторком до кошиків або візочків обробляйте їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%. Після повернення з магазину, а також після розбору принесених покупок ретельно мийте руки теплою водою з милом протягом 20–40 секунд.
- Придбані овочі та фрукти слід мити так само, як і завжди. Перед тим як торкатися до них, помийте руки водою з милом. Після цього ретельно вимийте фрукти і овочі чистою водою, особливо якщо ви їсте їх сирими.
- Регулярно і ретельно обробляйте руки дезінфектором із вмістом спирту не менше 60% або мийте їх теплою водою з милом протягом 20–40 секунд. Це допомагає знищити віруси, які можуть перебувати на шкірі.
- Уникайте місць великого скупчення людей. Там набагато вища ймовірність опинитися в тісному контакті з особою, інфікованою COVID-19.
- Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни. Під час кашлю або чхання прикривайте рот і ніс згином ліктя або серветкою. Використану серветку слід викинути і вимити руки.
- Якщо у вас підвищилася температура, з’явилися кашель і утруднене дихання, подзвоніть до сімейного лікаря. Звернення до лікаря по телефону дозволить йому, за необхідності, оперативно направити вас до спеціалізованого лікувального закладу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 9 червня в Україні лабораторно підтверджено 27 856 випадків COVID-19, одужало 12 412 осіб, померли — 810 осіб. За добу - 394 нових випадків.
Фото: engin akyurt on Unsplash