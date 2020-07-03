Харків посилює карантинні обмеження

Нові карантинні обмеження запроваджують у Харкові через поширення коронавірусної інфекції.

Таке рішення ухвалили члени міської Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, що пройшла під головуванням першого заступника міського голови Ігоря Терехова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Насамперед, це стосується обмеження роботи кінотеатрів, проведення масових заходів - у кількості учасників не більше 10 осіб. Крім того, треба заборонити роботу закладам громадського харчування, де відсутні літні майданчики або площа зали складає менше 50 кв. м - крім надання послуг із здійснення адресної доставки замовлень або замовлень на винос. Крім того, нам було рекомендовано обмежити роботу кафе, ресторанів до 22:00. Це основі заходи, які на сьогоднішній день я пропоную, щоб ми прийняли", - сказав Терехов.

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За його словами, до поліції є прохання проконтролювати ці обмеження.

Члени комісії одноголосно підтримали пропозиції віцемера.

За даними обласного лабораторного центру МОЗ, станом на 3 липня в Харкові з початку епідемії зареєстровано 1 570 випадків коронавірусу, 1 тис. 162 пацієнти одужали, 87 - померли. Показник захворюваності становить від 15 до майже 17 на 100 тис. населення.

За останню добу в регіоні кількість випадків COVID-19 зросла на понад 800. Серед хворих 83% - мешканці Харкова.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня регіональна комісія з питань техногенної та екологічної безпеки під керівництвом голови Харківської ОДА Олексія Кучера прийняла рішення, що посилювати чи послаблювати карантинні заходи в області віднині вирішуватимуть районні та міські комісії.

В регіоні існує негативна тенденція за показником динаміки захворюваності протягом останніх 5 днів. Якщо нормативний критерій складає 10%, то фактично у регіоні - від 17,73% до 32%, повідомили в обласному лабораторному центрі.