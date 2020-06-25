Із "чорнобильської" лікарні Харкова можуть звільнити медиків, які відмовилися лікувати COVID-19

Департамент охорони здоров’я Харківської ОДА консультується з профспілковими комітетами та юристами щодо можливого звільнення працівників «чорнобильської» лікарні, які після початку прийому хворих на COVID-19 відмовилися надавати їм допомогу.

Про це під час наради в ОДА сказав заступник директора департаменту Геннадій Бондарчук.

«Щодо «чорнобильського» диспансеру. До останнього моменту медичні працівники обіцяли нам, що вони будуть працювати, але як тільки поступає перший пацієнт, вони відмовляються, і більша частина пише заяви, що вони не будуть працювати з цією категорією пацієнтів. Що поставило нас в тупикову ситуацію: ми не розуміємо, чи можемо звільнити цих людей, чи ні. Ми зараз працюємо з профспілками і юристами, щоб нам надали роз’яснення. Тому що ситуація незрозуміла. Люди знаходяться на своєму робочому місці, але функціональні обов’язки не виконують», - сказав Бондарчук.

Харківський адвокат Віталій Саламаха, якого Укрінформ попросив прокоментувати ситуацію в диспансері, зазначає, що відмова від роботи з COVID-пацієнтами є порушенням трудового законодавства.

Він пояснив, що невихід має бути врегульований з керівником. Ідеться або про відгул, або лікарняний, або відпустка.

«Роль закладу була визначена на державному рівні. Хочу наголосити на тому, що особи, які хворіють на інфекційні хвороби чи є бактеріоносіями, мають право на безоплатне лікування відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Диспансер радіаційного захисту не повинен порушувати вказане право хворих як заклад для госпіталізації. І відповідно до вищезазначеного Закону медичні працівники зобов'язані надати невідкладну медичну допомогу. А відповідно до ст.33 Основ законодавства про охорону праці, медична допомога надається відповідно до показань професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров’я. А ст.139 Кодексу законів про працю в Україні на медичного працівника покладається обов'язок виконувати роботу, обумовлену трудовим договором. Тобто, лікар не може за власним бажанням відмовитися від лікування хворих на коронавірус, оскільки з його боку це порушення трудового законодавства. Розглядати, а тим паче задовольняти письмові відмови працівників виконувати функціональні обов’язки у керівника закладу немає ніяких законних підстав», - констатує Саламаха.

Як повідомлялося, Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення був визначений МОЗ як опорний заклад першої лінії для боротьби з коронавірусом. Заклад протягом трьох місяців готували: за кошти благодійників провели кисневу трасу на 40 точок, придбали за державні та благодійні кошти засоби захисту для медиків. Але коли обласною владою було прийняте рішення про відкриття диспансеру для прийому хворих з коронавірусом, оскільки інфекційна лікарня вже три місяці працює в режимі перевантаження, чорнобильці вийшли на акції протесту, також значна частина колективу лікарні заявила, що не буде працювати з хворими на коронавірус.

22 червня зранку близько 100 громадян заблокували в’їзд до "чорнобильської" лікарні в Харкові, щоб не допустити прийом пацієнтів із COVID-19. Тільки завдяки діям правоохоронців вдалося створити коридор для проїзду швидкої з пацієнтом, який вже був підключений до переносного апарату ШВЛ. Відбулися сутички, в результаті яких постраждали двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції. Один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, другий – забій гомілки.

За фактами подій під диспансером відкрили три провадження: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі. 23 червня поліція повідомила, що за скоєння правопорушень під час акції біля лікарні затримали та оголосили підозру 68-річному жителю міста Лубни Полтавської області. На даний час чоловік перебуває в медзакладі Харкова з діагнозом «гіпертонічний криз». Для забезпечення його охорони біля палати виставили конвойний наряд.

Наразі заклад приймає у різні корпуси і «чорнобильців», і хворих з коронавірусом. Департамент охорони здоров’я та волонтери комунікують з усіма медзакладами регіону, аби укомплектувати диспансер. Станом на 25 червня вдалося знайти потрібну кількість анестезіологів та кілька лікарів. Також до роботи в диспансері та інфекційній лікарні готові приступити цьогорічні випускники двох медичних коледжів.