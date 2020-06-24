У Харкові з "чорнобильської" лікарні масово звільняються співробітники

У Харкові з Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення ("чорнобильська" лікарня), куди після протестів "чорнобильців" і сутичок везуть хворих на коронавірус, масово звільняються співробітники.

Цю інформацію підтвердила кореспонденту Укрінформу директор закладу Ірина Пирогова.

"Після того, що відбулося (госпіталізація хворого 22 червня, - ред.), люди чомусь почали масово звільнятися. За 23 червня 7 заяв. Це 2 лікарів, 2 медсестри і 3 санітарки. Я говорю з кожним по пів години, але це нічого не дає. Люди говорять: "Ми вирішили. Крапка", - зазначила Пирогова.

Ще раніше люди писали пояснення, з яких причин відмовляються виконувати професійні обов’язки. Не всі з цих співробітників написали заяви на звільнення.

"Чіткі юридичні рекомендації щодо тих людей, які написали заяви про відмову працювати з COVID-хворими, котрі б сказали, що нам робити, ми знайти не можемо. Тому вони…от відмовились і відмовились. А ті, хто написав заяву на звільнення за власним бажанням, йдуть", - додала директор.

Як повідомлялося, на етапі підготовки "чорнобильської" лікарні до прийняття пацієнтів із коронавірусом з більш ніж сотні співробітників 70 висловлювали готовність працювати в нових умовах. Вже безпосередньо після заяви ОДА про відкриття закладу для хворих на коронавірус кількість згодних зменшилася до 30. А до понеділка, коли заклад мав прийняти першого хворого, таких залишалося 17.

"Дехто відмовився виходити на роботу, дехто пішов з роботи прямо всередині дня. Залишилося 17 людей, і, можливо, їх буде ще менше. Вони просто йдуть, вони не звільняються. Це… демократія. Я від різких коментарів відмовлюся. Є медики, є їхній вибір, є їхня солідарність або її відсутність", - зазначає радник голови Харківської ОДА, волонтер Наталія Попова, яка тривалий час допомагає харківським лікарням і комунікує з медиками.

Наразі обласним департаментом охорони здоров’я та волонтерськими групами ведуться перемовини з усіма лікарнями регіону, аби залучити звідти медиків.

Станом на вечір 23 червня, за даними Попової, на заклик допомогти відгукнулися двоє анестезіологів з госпіталю ветеранів війни, один з них уже розпочав роботу. За кілька днів до них приєднається анестезіолог із ЦРЛ м. Мерефа. "Також хочуть працювати в COVID-відділеннях медсестрами інтерни та студенти Харківського національного медичного університету: троє вже 25 червня прибудуть у диспансер, ще двоє – в обласну інфекційну, яка теж потребує кадрів", - повідомила Попова.

Пошук лікарів та молодшого персоналу триває.

Як повідомляв Укрінформ, 22 червня зранку близько 100 громадян заблокували в’їзд до "чорнобильської" лікарні в Харкові, щоб не допустити прийом пацієнтів із COVID-19. Тільки завдяки діям правоохоронців вдалося створити коридор для проїзду швидкої з пацієнтом, який вже був підключений до переносного апарату ШВЛ. Відбулися сутички, в результаті яких постраждали двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції. Один з поліцейських отримав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку, другий – забій гомілки.

За фактами подій під диспансером відкрили три провадження: за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

23 червня поліція повідомила, що за скоєння правопорушень під час акції біля лікарні затримали та оголосили підозру 68-річному жителю міста Лубни Полтавської області. На даний час чоловік перебуває в медзакладі Харкова з діагнозом "гіпертонічний криз". Для забезпечення його охорони біля палати виставили конвойний наряд.

Харківський обласний диспансер радіаційного захисту населення був визначений МОЗ як опорний заклад першої лінії для боротьби з коронавірусом. Заклад протягом трьох місяців готували: за кошти благодійників провели кисневу трасу на 40 точок, придбали за державні та благодійні кошти засоби захисту для медиків. Але коли обласною владою було прийняте рішення про відкриття лікарні, оскільки інфекційна лікарня вже три місяці працює в режимі перевантаження, чорнобильці вийшли на акції протесту, також значна частина колективу лікарні заявила, що не буде працювати з хворими на коронавірус.